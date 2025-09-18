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Coupe du Monde de Football 2026 Courseulles-sur-Mer

Coupe du Monde de Football 2026 Courseulles-sur-Mer

Coupe du Monde de Football 2026 Courseulles-sur-Mer jeudi 11 juin 2026.

Adresse : 6 Place du Six Juin

Ville : 14470 Courseulles-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Courseulles-sur-Mer

Coupe du Monde de Football 2026

6 Place du Six Juin Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 18:00:00
fin : 2026-06-21 19:45:00

Date(s) :
2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09

Diffusion du match de Football en direct
Diffusion Match de Football en direct   .

6 Place du Six Juin Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 55 59 97 10  hello@bowlingdelamer.com

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English : Coupe du Monde de Football 2026

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L’événement Coupe du Monde de Football 2026 Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par Calvados Attractivité

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