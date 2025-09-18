Courseulles-sur-Mer

Coupe du Monde de Football 2026

6 Place du Six Juin Courseulles-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 18:00:00

fin : 2026-06-21 19:45:00

Date(s) :

2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-06 2026-07-07 2026-07-09

Diffusion du match de Football en direct

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6 Place du Six Juin Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados Normandie +33 2 55 59 97 10 hello@bowlingdelamer.com

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English : Coupe du Monde de Football 2026

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L’événement Coupe du Monde de Football 2026 Courseulles-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-25 par Calvados Attractivité