Coupe du Monde de Kayak Freestyle Millau
Coupe du Monde de Kayak Freestyle Millau lundi 22 juin 2026.
Millau
Coupe du Monde de Kayak Freestyle
Parc Aquavagues, La Maladrerie Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-22
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-22
Coupe du Monde de Kayak Freestyle
du 22 au 27 juin 2026
Lieu Millau, Parc Aquavagues, La Maladrerie
La Coupe du monde de kayak freestyle revient à Millau, sur l’un des meilleurs spots du monde pour la discipline. Le kayak freestyle consiste à réaliser des figures acrobatiques dans des vagues ou des rouleaux lors de runs de 45 secondes.
L’événement accueillera des athlètes internationaux de très haut niveau et proposera également des animations autour d’autres disciplines, comme le kayak cross, le stand-up paddle, le dragon boat et le big air.
Au-delà de la compétition sportive, le public pourra profiter d’un programme ouvert à tous, avec des initiations, des animations scolaires, des démonstrations, ainsi que des soirées festives sur site. Un marché paysan sera proposé le jeudi, et des concerts viendront rythmer les soirées du vendredi et du samedi. Une offre de buvette et de restauration sera également disponible sur place.
22-24 juin entraînements officiels
mardi 23 juin cérémonie d’ouverture dans le centre-ville
jeudi 25 juin qualifications Coupe du Monde + marché paysan et concert le soir
vendredi 26 juin demi-finales Coupe du Monde + dragon boat + soirée concerts
samedi 27 juin finales Coupe du Monde + kayak cross + podiums + soirée concerts .
Parc Aquavagues, La Maladrerie Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 82 66 83 63 orga@kayakclubmillau.com
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English :
L’événement Coupe du Monde de Kayak Freestyle Millau a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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