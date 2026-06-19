Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Pouzauges
Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Pouzauges vendredi 26 juin 2026.
Pouzauges
Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE
Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 21:00:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Retransmission du match NORVÈGE vs FRANCE à La Cellule 2.0
Retransmission des matchs de la coupe du monde pendant les horaires d’ouverture du bar avec des grillades au brasero pour le repas. .
Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire lacellule85@gmail.com
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English :
Replay of the NORWAY vs. FRANCE match %E0 La Cellule 2.0
L’événement Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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