Pouzauges

Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE

Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 21:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Retransmission du match NORVÈGE vs FRANCE à La Cellule 2.0

Retransmission des matchs de la coupe du monde pendant les horaires d’ouverture du bar avec des grillades au brasero pour le repas. .

Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire lacellule85@gmail.com

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English :

Replay of the NORWAY vs. FRANCE match %E0 La Cellule 2.0

L’événement Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges