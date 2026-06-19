Soirée DJ Pouzauges
Soirée DJ Pouzauges samedi 20 juin 2026.
Pouzauges
Soirée DJ
Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 23:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Soirée DJ avec HSAG Music Antoine GABORIT
Pour la fin de soirée de la Fête de la Musique, venez profiter d’une soirée DJ à la Cellule 2.0 avec HSAG Music Antoine GABORIT. .
Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 65 00 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
DJ Night with HSAG Music and Antoine GABORIT
L’événement Soirée DJ Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Pouzauges (Vendée)
- Visite des moulins Pouzauges 19 juin 2026
- Fête de la musique Pouzauges 19 juin 2026
- Coupe du Monde FRANCE vs IRAK Pouzauges 23 juin 2026
- Soirée coups de cœur Pouzauges 25 juin 2026
- Coupe du Monde NORVÈGE vs FRANCE Pouzauges 26 juin 2026