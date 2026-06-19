Pouzauges

Soirée DJ

Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 23:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Soirée DJ avec HSAG Music Antoine GABORIT

Pour la fin de soirée de la Fête de la Musique, venez profiter d’une soirée DJ à la Cellule 2.0 avec HSAG Music Antoine GABORIT. .

Rue Jean Baptiste Colbert Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 65 00 88

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English :

DJ Night with HSAG Music and Antoine GABORIT

L’événement Soirée DJ Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges