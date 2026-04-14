Fête de la musique Pouzauges
Fête de la musique Pouzauges vendredi 19 juin 2026.
Pouzauges
Fête de la musique
Centre ville Pouzauges Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Fête de la Musique organisée par la ville de Pouzauges
En centre-ville, venez passer un bon moment au son des groupes et chanteurs présents ! .
Centre ville Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Fête de la Musique organized by the town of Pouzauges
L’événement Fête de la musique Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Pouzauges (Vendée)
- Festival de chant choral Méli-Mélodies L’Échiquier Pouzauges 10 mai 2026
- Musique Jazz PAUL LAY TRIO L’ODYSSÉE L’échiquier Pouzauges 13 mai 2026
- Hip Hop JUST BEGUN L’échiquier Pouzauges 31 mai 2026
- Visite Authentique Petite Cité de Caractère Office de tourisme du Pays de Pouzauges Pouzauges 16 juin 2026
- Visite Flash Au cœur du Château Pouzauges 2 juillet 2026