Pouzauges

Fête de la musique

Centre ville Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Fête de la Musique organisée par la ville de Pouzauges

En centre-ville, venez passer un bon moment au son des groupes et chanteurs présents ! .

Centre ville Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 01 37 mairie@pouzauges.fr

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English :

Fête de la Musique organized by the town of Pouzauges

L’événement Fête de la musique Pouzauges a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges