Pouzauges

Sieste littéraire

Chemin des Bourrochelles Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 15:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Sieste littéraire à la Biliothèqe du Colombier

Moment de détente et de tranquillité, laissez-vous bercer par les histoires qui vont vous être racontées !

Animation proposée par l’Espace de vie sociale de la ville de Pouzauges. Prévoir un tapis et un coussin.

Sur inscription. .

Chemin des Bourrochelles Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 80 94

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English :

Literary siesta at the Biliothèqe du Colombier

L’événement Sieste littéraire Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges