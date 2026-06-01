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Sieste littéraire Pouzauges

Sieste littéraire Pouzauges jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Chemin des Bourrochelles

Ville : 85700 Pouzauges

Département : Vendée

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pouzauges

Sieste littéraire

Chemin des Bourrochelles Pouzauges Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 15:00:00
fin : 2026-06-18

Date(s) :
2026-06-18

Sieste littéraire à la Biliothèqe du Colombier
Moment de détente et de tranquillité, laissez-vous bercer par les histoires qui vont vous être racontées !
Animation proposée par l’Espace de vie sociale de la ville de Pouzauges. Prévoir un tapis et un coussin.
Sur inscription.   .

Chemin des Bourrochelles Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 91 80 94 

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English :

Literary siesta at the Biliothèqe du Colombier

L’événement Sieste littéraire Pouzauges a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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