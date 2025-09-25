Coups de Théâtre Troyes

Coups de Théâtre

Chapelle Argence Entrée par le Conservatoire Troyes Aube

Début : 2026-03-09 19:00:00

2026-03-09

Pour cette première date, ce sont nos plus jeunes talents qui montent sur scène les élèves d’éveils et d’initiations, dont certains feront leur tout premier spectacle, seront sous les projecteurs pour vous présenter leur spectacle.



Avec les classes et ateliers théâtre de Stéphanie Melet et Camille Bernaudat.



>> Détail de la programmation à venir.



Gratuit Sur réservation auprès du Conservatoire (par tel ou mail) .

