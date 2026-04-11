Apéro’Choeur Troyes
Apéro’Choeur Troyes mercredi 15 avril 2026.
Troyes
Apéro’Choeur
Les Petits Crus Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:30:00
fin : 2026-04-15 20:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Au programme 1 heure de chant, de rires et de bonne humeur !
On apprend ensemble une chanson (à l’unisson ou en polyphonie), puis place à un moment convivial pour trinquer*, échanger et prolonger le plaisir.
Nouveauté venez soutenir Salomé Potier, qui se lance pour la première fois à la direction, accompagnée par Christophe Allègre !
Au piano Alexandra Ruiz
Que vous soyez chanteur occasionnel ou véritable passionné, tout le monde est le bienvenu — ici, on chante sans pression, juste pour le plaisir !
Alors, tenté(e) par cette expérience musicale et conviviale ? Rejoignez-nous !
(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Apéro’Choeur Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- CELIBATAIRES LE TROYES FOIS PLUS Troyes 11 avril 2026
- Rencontre avec Isaac Azancot Troyes 11 avril 2026
- Scènoblique Causerie Troyes 11 avril 2026
- Célibataires Troyes 11 avril 2026
- BLACKO Troyes 12 avril 2026