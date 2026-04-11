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Apéro’Choeur Troyes

Apéro’Choeur Troyes

Apéro’Choeur Troyes mercredi 15 avril 2026.

Adresse : Les Petits Crus

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Troyes

Apéro’Choeur

Les Petits Crus Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 19:30:00
fin : 2026-04-15 20:30:00

Date(s) :
2026-04-15

Au programme 1 heure de chant, de rires et de bonne humeur !
On apprend ensemble une chanson (à l’unisson ou en polyphonie), puis place à un moment convivial pour trinquer*, échanger et prolonger le plaisir.

Nouveauté venez soutenir Salomé Potier, qui se lance pour la première fois à la direction, accompagnée par Christophe Allègre !
Au piano Alexandra Ruiz

Que vous soyez chanteur occasionnel ou véritable passionné, tout le monde est le bienvenu — ici, on chante sans pression, juste pour le plaisir !

Alors, tenté(e) par cette expérience musicale et conviviale ? Rejoignez-nous !

(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération)   .

Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13  troyes@lespetitscrus.com

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English :

L’événement Apéro’Choeur Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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