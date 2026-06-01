Troyes

Dixsonance

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-06-25 2026-10-21

2 groupes artistes ont été choisis pour participer au concert du Prix Musical Aubois 2026.



A l’issue de la prestation des 2 groupes artistes, chaque spectateur pourra voter pour l’un des deux.

Le cumul des votes du jury et du public déterminera le lauréat 2026 qui remportera un bon d’achat de 300 euros au magasin Musique Plus et une programmation en première partie d’un des concerts du festival Nuits de Champagne 2026.



Norelem, partenaire du Prix Musical Aubois et du festival Nuits de Champagne.



Billetterie à prix libre. Venez soutenir la scène locale ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Dixsonance Troyes a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Troyes la Champagne