Jam Session Jazz Troyes
Jam Session Jazz Troyes mercredi 24 juin 2026.
Jam Session Jazz
Bar associatif Expression Libre Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 21:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
C’est LE rendez-vous des élèves et professeurs de jazz du Conservatoire, avec de nombreux invités !
Des standards de jazz et de l’improvisation, des chorus (solos) au gré de l’inspiration des musiciens … dans un lieu chaleureux et atypique ! .
Bar associatif Expression Libre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
