Couronne de Papier, Médiathèque José Cabanis, Toulouse

Informations pratiques

Couronne de Papier Mercredi 16 décembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00

Mercredi 16 décembre – De 15h à 17h

Couronne de Papier

Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage – Fabrique à dessin)

Durée : 2h – À partir de 12 ans

Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie

Fabrique à dessin