AGENDA · Toulouse
Couronne de Papier, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
mercredi 16 décembre 2026 · Médiathèque José Cabanis · Toulouse
Informations pratiques
Couronne de Papier Mercredi 16 décembre, 15h00 Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00
Fin : 2026-12-16T15:00:00+01:00 – 2026-12-16T17:00:00+01:00
Mercredi 16 décembre – De 15h à 17h
Couronne de Papier
Médiathèque José Cabanis – pôle Arts (3e étage – Fabrique à dessin)
Durée : 2h – À partir de 12 ans
Médiathèque José Cabanis 1 All Jacques Chaban-Delmas, 31500 Toulouse Toulouse 31506 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie
Fabrique à dessin
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