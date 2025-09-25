Cours de chants individuels Le Logis de Linières Val-du-Maine
Cours de chants individuels avec Pauline Pelosi
COURS DE CHANT Individuels
avec Pauline Pelosi
10 séances de 45 minutes les jours suivants 14/10, 10/11, 25/11, 06/01, 20/01, 03/02, 03/03, 28/04, 09/06, 23/06
Les cours de chant individuels avec Pauline Pelosi offrent un accompagnement personnalisé pour développer sa voix, sa technique et son interprétation. Grâce à sa formation multiple (chanson, variété, jazz, comédie musicale, chant classique), Pauline accueille tous les styles et adapte son enseignement aux envies et au niveau de chacun, dans un cadre bienveillant et sur mesure.
participation 360 € (tous style/tous niveaux)
Règlement en plusieurs fois possible.
Cours ponctuels à la carte possible. Contactez Pauline Pelosi. .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
