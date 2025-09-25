Cours de chants individuels Le Logis de Linières Val-du-Maine

Cours de chants individuels

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 360 – 360 – 360 EUR

Début : 2026-01-06

fin : 2026-11-25

10 séances de 45 minutes les jours suivants 14/10, 10/11, 25/11, 06/01, 20/01, 03/02, 03/03, 28/04, 09/06, 23/06

Les cours de chant individuels avec Pauline Pelosi offrent un accompagnement personnalisé pour développer sa voix, sa technique et son interprétation. Grâce à sa formation multiple (chanson, variété, jazz, comédie musicale, chant classique), Pauline accueille tous les styles et adapte son enseignement aux envies et au niveau de chacun, dans un cadre bienveillant et sur mesure.

participation 360 € (tous style/tous niveaux)

Règlement en plusieurs fois possible.

Cours ponctuels à la carte possible. Contactez Pauline Pelosi. .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

