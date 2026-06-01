Visite du château de Varennes l’Enfant, Château de Varennes l’enfant, Val-du-Maine

Visite du château de Varennes l’Enfant Dimanche 28 juin, 14h00 Château de Varennes l’enfant Mayenne

Visite libre (extérieurs) : 2€ // visite guidée : 4€// gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Situé aux confins des départements de la Mayenne et de la Sarthe, au coeur de l’ancienne province du Maine, le château de Varennes l’Enfant, érigé en baronnie en 1570, trône sur son piton rocheux depuis le XIIème siècle.

Dépendaient du château et subsistent le petit village avec sa chapelle, inscrite à l’I.S.M.H., son presbytère, son moulin, sa forge, ses maisons anciennes …

Visite libre des extérieurs de 14h à 18h

Visite commentée des lieux par le propriétaire à 15h00 (les extérieurs et l’intérieur de la chapelle).

Château de Varennes l’enfant Château de Varennes l’Enfant, 53340 Epineux-le-Seguin Val-du-Maine 53340 Épineux-le-Seguin Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 98 43 44 »}]

Visite libre des extérieurs et visite guidée à 15h00 (extérieurs et intérieur de la chapelle). chateau mayenne

Pays Meslay Grez