Spectacle Lieder Schubert et Poésie sous les arbres Le Logis de Linières Val-du-Maine

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne
2026-06-05 20:30:00
Lieder Schubert et Poésie sous les arbres
Dates vendredi 5 juin 20h30 et dimanche 7 Juin 2026 15h
C’est quoi?
Genre: Concert Poésie
Le château de Linières vous invite à un moment unique alliant Lieder de Schubert et lectures de Poésie, dans le cadre enchanteur du parc du château. Sous la voute des arbres, laissez-vous emporter par la rencontre intime entre musique et mots, pour un moment suspendu, hors du temps.
Avec:
Pauline Pelosi, soprano
Julien Huchet-Ostini, poète
Mélanie Renaud, piano
Tout public, grands et petits Durée 1h20
Possibilité de diner/déjeuner avant à la Taverne sur réservation en ligne ou par téléphone
Offert 12 ans. Tarifs de 12.50 euros à 23 euros .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
English :
Schubert Lieder and Poetry under the Trees
German :
Schubert-Lieder und Poesie unter Bäumen
Italiano :
Lieder di Schubert e poesia sotto gli alberi
Espanol :
Lieder y poesía de Schubert bajo los árboles
