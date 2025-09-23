Spectacle Lieder Schubert et Poésie sous les arbres Le Logis de Linières Val-du-Maine

Spectacle Lieder Schubert et Poésie sous les arbres Le Logis de Linières Val-du-Maine vendredi 5 juin 2026.

Spectacle Lieder Schubert et Poésie sous les arbres

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-07

Lieder Schubert et Poésie sous les arbres

Dates vendredi 5 juin 20h30 et dimanche 7 Juin 2026 15h

C’est quoi?

Genre: Concert Poésie

Le château de Linières vous invite à un moment unique alliant Lieder de Schubert et lectures de Poésie, dans le cadre enchanteur du parc du château. Sous la voute des arbres, laissez-vous emporter par la rencontre intime entre musique et mots, pour un moment suspendu, hors du temps.

Avec:

Pauline Pelosi, soprano

Julien Huchet-Ostini, poète

Mélanie Renaud, piano

Tout public, grands et petits Durée 1h20

Possibilité de diner/déjeuner avant à la Taverne sur réservation en ligne ou par téléphone

Offert 12 ans. Tarifs de 12.50 euros à 23 euros .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

English :

Schubert Lieder and Poetry under the Trees

German :

Schubert-Lieder und Poesie unter Bäumen

Italiano :

Lieder di Schubert e poesia sotto gli alberi

Espanol :

Lieder y poesía de Schubert bajo los árboles

