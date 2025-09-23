Brunch jazz (concert piano) Le Logis de Linières Val-du-Maine
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Brunch jazz (concert piano) au Château de Linières !
Dates Dimanche 14 Juin 2026 11h
Genre: Concert et Brunch
Retrouvez-vous au château de Linières pour un moment gourmand et musical! Au programme: brunch savoureux accompagné des notes élégantes d’un pianiste de jazz pour une ambiance détendue et raffinnée! L’occasion aussi de retrouver votre soliste préférée Pauline Pelosi dans pour quelques extraits de Jazz juste pour vous! Un dimanche comme on les aime entre musique et délices!
Avec: Paquito Guillo, piano
Julien Huchet-Ostini et Pauline Pelosi .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
English :
Jazz brunch (piano concert) at Château de Linières!
German :
Jazz-Brunch (Klavierkonzert) im Château de Linières!
Italiano :
Brunch jazz (concerto di pianoforte) al Château de Linières!
Espanol :
¡Brunch de jazz (concierto de piano) en el Château de Linières!
