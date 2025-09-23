Les Contes d’Hoffmann Le Logis de Linières Val-du-Maine
Les Contes d’Hoffmann Le Logis de Linières Val-du-Maine jeudi 23 juillet 2026.
Les Contes d’Hoffmann
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:30:00
fin : 2026-07-25 23:30:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25
LES CONTES D’HOFFMANN de Jacques Offenbach: anniversaire des 10 ans du grand opéra de l’été !
Dates 23, 24 et 25 juillet à 21h30
Descriptif à venir…
ouverture des portes à 19h représentation à 21h30 Durée: 2h sans compter l’entracte .
Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
English :
LES CONTES D’HOFFMANN by Jacques Offenbach: 10-year anniversary of the great summer opera!
German :
LES CONTES D’HOFFMANN von Jacques Offenbach: 10-jähriges Jubiläum der großen Sommeroper!
Italiano :
LES CONTES D’HOFFMANN di Jacques Offenbach: 10° anniversario della grande opera estiva!
Espanol :
LES CONTES D’HOFFMANN de Jacques Offenbach: ¡10º aniversario de la gran ópera de verano!
