Les Contes d’Hoffmann Le Logis de Linières Val-du-Maine

Les Contes d’Hoffmann

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine Mayenne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-07-23 21:30:00

fin : 2026-07-25 23:30:00

Date(s) :

2026-07-23 2026-07-24 2026-07-25

LES CONTES D’HOFFMANN de Jacques Offenbach: anniversaire des 10 ans du grand opéra de l’été !

Dates 23, 24 et 25 juillet à 21h30

Descriptif à venir…

ouverture des portes à 19h représentation à 21h30 Durée: 2h sans compter l’entracte .

Le Logis de Linières Château de Linières Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92

English :

LES CONTES D’HOFFMANN by Jacques Offenbach: 10-year anniversary of the great summer opera!

German :

LES CONTES D’HOFFMANN von Jacques Offenbach: 10-jähriges Jubiläum der großen Sommeroper!

Italiano :

LES CONTES D’HOFFMANN di Jacques Offenbach: 10° anniversario della grande opera estiva!

Espanol :

LES CONTES D’HOFFMANN de Jacques Offenbach: ¡10º aniversario de la gran ópera de verano!

