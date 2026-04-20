Cours de Cuisine Mézeray
Cours de Cuisine Mézeray samedi 2 mai 2026.
Mézeray
Cours de Cuisine
Les Mésangères Mézeray Sarthe
Tarif : 39 – 39 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Cours de cuisine avec le chef Anthony Boucher au Domaine des Mésangères
Réalisation de pièces de cocktail variées, travail des textures et dressage de bouchées élégantes à partager. .
Les Mésangères Mézeray 72270 Sarthe Pays de la Loire +33 6 75 27 52 88 contact@lesmesangeres.com
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English :
Cooking classes with chef Anthony Boucher at Domaine des Mésangères
L’événement Cours de Cuisine Mézeray a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Vallée de la Sarthe
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