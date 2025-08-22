Boucle des Mésangères Mézeray Sarthe

Boucle des Mésangères

Boucle des Mésangères 72270 Mézeray Sarthe Pays de la Loire

Mézeray, longtemps tournée vers l’agriculture et l’élevage, joue aujourd’hui son atout nature par la création de sentiers de randonnée, la restauration de son lavoir et de son atelier de poterie…

English :

Mézeray, which for a long time was focused on agriculture and livestock farming, is now playing its natural asset by creating hiking trails, restoring its wash house and pottery workshop …

Deutsch :

Mézeray, das lange Zeit auf Landwirtschaft und Viehzucht ausgerichtet war, spielt heute seinen Trumpf Natur durch die Schaffung von Wanderwegen, die Restaurierung seines Waschhauses und seiner Töpferwerkstatt aus…

Italiano :

Mézeray, che per lungo tempo è stata una città agricola e di allevamento, sta ora giocando la sua carta della natura creando sentieri escursionistici, restaurando il lavatoio e il laboratorio di ceramica…

Español :

Mézeray, que durante mucho tiempo fue una ciudad agrícola y ganadera, juega ahora su baza de la naturaleza creando rutas de senderismo, restaurando su lavadero y su taller de cerámica…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par eSPRIT Pays de la Loire