Boucle équestre de Mézeray Mézeray Sarthe

Boucle équestre de Mézeray
La boucle équestre se propose de parcourir, par monts et par vaux, cette campagne préservée volontairement du remembrement.
http://www.cdte72.fr/ +33 2 43 95 00 60
The equestrian loop proposes to ride through this countryside, which has been deliberately preserved from reparcelling.
Die Reitroute führt über Stock und Stein durch diese Landschaft, die bewusst vor der Flurbereinigung bewahrt wurde.
L’anello equestre propone di attraversare la campagna, che è stata volutamente preservata dal consolidamento.
El bucle ecuestre propone recorrer el campo, que se ha preservado deliberadamente de la consolidación.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par eSPRIT Pays de la Loire