Boucle équestre de Mézeray Mézeray Sarthe

Boucle équestre de Mézeray

Boucle équestre de Mézeray 72270 Mézeray Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 36000.0 Tarif :

La boucle équestre se propose de parcourir, par monts et par vaux, cette campagne préservée volontairement du remembrement.

http://www.cdte72.fr/ +33 2 43 95 00 60

English :

The equestrian loop proposes to ride through this countryside, which has been deliberately preserved from reparcelling.

Deutsch :

Die Reitroute führt über Stock und Stein durch diese Landschaft, die bewusst vor der Flurbereinigung bewahrt wurde.

Italiano :

L’anello equestre propone di attraversare la campagna, che è stata volutamente preservata dal consolidamento.

Español :

El bucle ecuestre propone recorrer el campo, que se ha preservado deliberadamente de la consolidación.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-25 par eSPRIT Pays de la Loire