Circuit Le Joncheray Mézeray Sarthe

Circuit Le Joncheray

Circuit Le Joncheray 72270 Mézeray Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Le bocage de cette campagne préservée volontairement du remembrement après un choix collectif, tisse encore un réseau de haies, de chemins, de ruisseaux et de fossés.

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/ +33 2 43 95 00 60

English :

The bocage of this countryside, voluntarily preserved from reparcelling after a collective choice, still weaves a network of hedges, paths, streams and ditches.

Deutsch :

Die Heckenlandschaft dieser Landschaft, die nach einer kollektiven Entscheidung freiwillig vor der Flurbereinigung bewahrt wurde, webt noch immer ein Netz aus Hecken, Wegen, Bächen und Gräben.

Italiano :

Il bocage di questa campagna, volontariamente preservato dal consolidamento dopo una scelta collettiva, tesse ancora una rete di siepi, sentieri, ruscelli e fossati.

Español :

El bocage de este campo, preservado voluntariamente de la consolidación tras una elección colectiva, sigue tejiendo una red de setos, caminos, arroyos y acequias.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire