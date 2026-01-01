Cours de cuisine végétale Cuisine du Liban Pain & Mezzés Barr

Cours de cuisine végétale Cuisine du Liban Pain & Mezzés

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date :

Dimanche 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25 19:00:00

Date(s) :

2026-01-25 2026-03-22

Rejoignez Patryk pour un atelier de cuisine vegan de saison, où vous découvrirez quelques classiques de la grande variété de mezzés libanais. Une cuisine généreuse, parfumée et idéale pour les végétariens et végétaliens.

Vous apprendrez des techniques et astuces pour réussir facilement les recettes que nous préparerons ensemble.

Au Menu

Houmous léger revisité

Tabouleh de saison, une salade riche en nutriments, adaptée aux légumes du moment et subtilement parfumée

Kaak, pains au sésame typiques de la cuisine de rue

Falafels traditionnels

Labneh vegan, un fromage frais de yaourt, citronné et assaisonné

Et selon l’inspiration du chef et le nombre de participants, d’autres surprises pourront être ajoutées.

Les participants repartiront avec les recettes pour recréer ces plats à la maison et surprendre leurs proches.

Ingrédients majoritairement BIO Cuisine végétale (vegan) Tous niveaux

Un acompte de 10€/personne est demandé pour confirmer votre présence (par chèque, PayPal ou virement).

À bientôt dans la cuisine de Patryk ! .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

English :

A seasonal vegan cooking workshop that will introduce you to some popular dishes from the wide variety of Lebanese mezzés.

