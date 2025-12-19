Cours de cuisine végétale Indian Street Food Saveurs des rues indiennes

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-15 19:00:00

Date(s) :

2026-02-15

Avec cet atelier gourmand vous découvrirez 2 encas typiques de la cuisine de rue indienne.

Avec cet atelier gourmand tu découvrira 2 encas typiques de la cuisine de rue indienne. Le Samosa (pâte maison avec une farce revisitée + farce tradi en recette) et l’Aloo Tikki (galette de pomme de terre et de bien plus !) sont mangés à toute heure, achetées sur un stand de friture ou d’un panier de vendeur à vélo.

Ces petits délices seront accompagnés de 3 chutneys inédits pour un savoureux voyage en direction des rues de l’Inde.

Cet atelier un peu moins santé que d’autres abordera cela-dit, quelques préceptes et astuces de la cuisine ayurvédique, ainsi qu’un chaï aux épices pour rééquilibrer le tout ! ¿¿

Techniques de cuisine, découvertes de saveurs et bonne humeur garanties !

———————————–

Tu repartira avec la satisfaction d’avoir mangé ce que nous avons préparé et bien sûr avec les recettes pour les refaire chez toi et épater te amis famille avec ces recettes originales et accessibles !

Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux

Pour confirmer ta présence des arrhes de 10€/pers te seront demandés (par chèque, paypal ou virement).

Merci et à bientôt dans ma cuisine!

Patryk .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This gourmet workshop will introduce you to 2 typical Indian street food snacks.

L’événement Cours de cuisine végétale Indian Street Food Saveurs des rues indiennes Barr a été mis à jour le 2025-12-19 par Office de tourisme du pays de Barr