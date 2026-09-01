Informations pratiques

Barr

Cours de cuisine végétale Ravioles de saveurs de saison

6 rue Taufflieb Barr Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 15:30:00

fin : 2026-09-27 19:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Nous réaliserons ensemble des ravioles végétales (vegan) enfermant 4 farces savoureuses au ingrédients de saison, salé & sucré !

Découvre le plaisir de confectionner de délicieuses ravioles 100 % végétales, garnies de farces originales mettant à l’honneur les produits de saison. Un atelier créatif où l’on apprend autant que l’on s’amuse !

De la préparation de la pâte fraîche au pliage des ravioles, nous réaliserons ensemble toutes les étapes de fabrication de ces petites bouchées gourmandes. Tu découvriras des techniques simples et des astuces qui te permettront de les refaire facilement à la maison.

Menu (les recettes évoluent au fil des saisons)

3 farces salées et 1 sucrée, imaginées autour des légumes, fruits, herbes et épices de saison

Des associations de saveurs originales et parfois surprenantes, toujours gourmandes et équilibrées

2 sauces d’accompagnement (sucrée & salée)

Au fil de l’atelier, tu apprendras à réaliser une pâte maison, à préparer des farces savoureuses, à maîtriser différentes techniques de pliage et à cuire parfaitement tes ravioles.

Un moment ludique, convivial et gourmand, qui séduira aussi bien les enfants que les grands enfants… avant de partager ensemble toutes ces créations lors de la dégustation !

(Ingrédients majoritairement BIO Cuisine Végétale (vegan) Tous niveaux) .

6 rue Taufflieb Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 76 63 32 patryk@lesateliersvege.com

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English :

Together we’ll make vegan ravioli with 4 tasty fillings made with seasonal, sweet and savoury ingredients!

L’événement Cours de cuisine végétale Ravioles de saveurs de saison Barr a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de tourisme du pays de Barr