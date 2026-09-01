Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Salle des fêtes Mialet
mercredi 23 septembre 2026 · Salle des fêtes · Mialet
Informations pratiques
Mialet
Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin
Salle des fêtes 24 Place du Chapiteau Mialet Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:30:00
fin : 2026-10-21 21:00:00
Date(s) :
2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16
Animé par Jean-Claude Jarry.
Animé par Jean-Claude Jarry. .
Salle des fêtes 24 Place du Chapiteau Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 21 67
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English : Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin
Hosted by Jean-Claude Jarry.
L’événement Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Mialet a été mis à jour le 2026-08-18 par Isle-Auvézère
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