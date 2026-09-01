Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Salle des fêtes Mialet

Informations pratiques

Mialet

Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin

Salle des fêtes 24 Place du Chapiteau Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 19:30:00

fin : 2026-10-21 21:00:00

Date(s) :

2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16

Animé par Jean-Claude Jarry.

Animé par Jean-Claude Jarry. .

Salle des fêtes 24 Place du Chapiteau Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 21 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin

Hosted by Jean-Claude Jarry.

L’événement Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Mialet a été mis à jour le 2026-08-18 par Isle-Auvézère