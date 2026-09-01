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Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Salle des fêtes Mialet

mercredi 23 septembre 2026 · Salle des fêtes · Mialet

Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Salle des fêtes Mialet

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
24 Place du Chapiteau
Ville
24450 Mialet
Département
Dordogne
Tarif

Mialet

Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin

Salle des fêtes 24 Place du Chapiteau Mialet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 19:30:00
fin : 2026-10-21 21:00:00

Date(s) :
2026-09-23 2026-10-07 2026-10-21 2026-11-04 2026-11-18 2026-12-02 2026-12-16

Animé par Jean-Claude Jarry.
Animé par Jean-Claude Jarry.   .

Salle des fêtes 24 Place du Chapiteau Mialet 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 21 67 

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English : Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin

Hosted by Jean-Claude Jarry.

L’événement Cours de danse traditionnelle du Périgord Limousin Mialet a été mis à jour le 2026-08-18 par Isle-Auvézère

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