Exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes, Musée du Désert, Mialet

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire et la mémoire du protestantisme en Cévennes 19 et 20 septembre Musée du Désert Gard

Réservation obligatoire. 5,00 € pour les + de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Au cœur des Cévennes, dans la maison même d’un chef camisard, le musée du Désert vous invite à découvrir l’histoire des protestants en France, à travers une exposition riche et récemment enrichie de nouvelles salles.

Mais pourquoi le nom de « Désert » ?

Sous le règne de Louis XIV et de ses successeurs, ce terme désignait la période de persécutions, de clandestinité et de résistance vécue par les protestants, engagés pour la tolérance et la liberté de conscience.

Lieu de mémoire, cette demeure historique conserve des éléments authentiques liés à Rolland, héros de la guerre des camisards : sa cachette, ses armes, sa bible…

Elle abrite aujourd’hui une collection exceptionnelle : objets, archives, tableaux et livres retraçant une histoire débutée au XVIe siècle avec la Réforme, et relancée par la Révolution française.

Une plongée captivante dans un pan méconnu de l’histoire de France.

Musée du Désert Le Mas Soubeyran, 30140 Mialet, France Mialet 30140 Gard Occitanie 0466850272 http://www.museedudesert.com Accès : Mialet 3 km, Saint-Jean-du-Gard 11 km, Anduze 7 km, Alès 15 km (SNCF), Nîmes 51 km (SNCF-TGV, aéroport, autoroute), Montpellier 73 km (SNCF-TGV, aéroport, autoroute). Du 6 juillet au 31 août 2024, profitez de la navette des Gardons pour venir nous rendre visite. La ligne 85 vous offre la possibilité de vous déplacer de Corbès à Saint-Jean-du-Gard en passant par Anduze et Mialet avec 6 trajets par jour du lundi au samedi.

Au cœur des Cévennes, dans la maison même d’un chef camisard, le musée du Désert vous invite à découvrir l’histoire des protestants en France, à travers une exposition riche et récemment enrichie de …

©Musée du Désert