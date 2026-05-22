JEP 2026 Journées du Patrimoine Musée du Désert Mialet
JEP 2026 Journées du Patrimoine Musée du Désert Mialet samedi 19 septembre 2026.
Mialet
JEP 2026 Journées du Patrimoine Musée du Désert
Mas Soubeyran Mialet Gard
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit pour tous pour les Journées du Patrimoine
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Au cœur des Cévennes, dans la maison même d’un chef camisard, le musée du Désert vous invite à découvrir l’histoire des protestants en France, à travers une exposition riche et récemment enrichie de nouvelles salles.
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Mas Soubeyran Mialet 30140 Gard Occitanie +33 4 66 85 02 72 musee@museedudesert.com
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English :
In the heart of the Cévennes, in the very house of a Camisard chief, the Musée du Désert invites you to discover the history of Protestants in France, through a rich exhibition recently enhanced with new rooms.
L’événement JEP 2026 Journées du Patrimoine Musée du Désert Mialet a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme
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