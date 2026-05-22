Mialet

JEP 2026 Journées du Patrimoine Musée du Désert

Mas Soubeyran Mialet Gard

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit pour tous pour les Journées du Patrimoine

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Au cœur des Cévennes, dans la maison même d’un chef camisard, le musée du Désert vous invite à découvrir l’histoire des protestants en France, à travers une exposition riche et récemment enrichie de nouvelles salles.

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Mas Soubeyran Mialet 30140 Gard Occitanie +33 4 66 85 02 72 musee@museedudesert.com

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English :

In the heart of the Cévennes, in the very house of a Camisard chief, the Musée du Désert invites you to discover the history of Protestants in France, through a rich exhibition recently enhanced with new rooms.

L’événement JEP 2026 Journées du Patrimoine Musée du Désert Mialet a été mis à jour le 2026-05-22 par SPL Alès Cévennes Cévennes Tourisme