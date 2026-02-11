Cours de gym | Cayres Cayres
Salle du plateau Cayres Haute-Loire
Début : Mardi 2026-09-09
fin : 2026-07-01
2026-09-09
Nous vous proposons des cours réguliers mixtes et sans conditions d’âge.
Séances pour les séniors mardi de 10h30 à 11h30.
Séances adultes mercredi de 20h30 à 21h30.
Salle du plateau Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 08 65 25
English :
We offer regular classes for all ages.
Senior sessions: Tuesdays, 10.30am to 11.30am.
Adult classes: Wednesdays from 8:30 to 9:30 pm.
