Cours de gym | Cayres

Salle du plateau Cayres Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-09-09

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-09-09

Nous vous proposons des cours réguliers mixtes et sans conditions d’âge.

Séances pour les séniors mardi de 10h30 à 11h30.

Séances adultes mercredi de 20h30 à 21h30.

.

Salle du plateau Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 37 08 65 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

We offer regular classes for all ages.

Senior sessions: Tuesdays, 10.30am to 11.30am.

Adult classes: Wednesdays from 8:30 to 9:30 pm.

L’événement Cours de gym | Cayres Cayres a été mis à jour le 2025-07-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire