Concours de Pétanque Cayres
Concours de Pétanque Cayres samedi 20 juin 2026.
Cayres
Concours de Pétanque
Domaine des Volcans Cayres Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
la doublette
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 13:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Concours de Pétanque challenge Philippe Mazet , amateur et familial
Concours ABC en doublette
Inscription à partir 13h30, début du challenge à 14h30.
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Domaine des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 30 88 mairie.cayres@wanadoo.fr
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English :
Pétanque competition challenge Philippe Mazet , for amateurs and families
ABC doublet competition
Registration from 1.30pm, start of the challenge at 2.30pm.
L’événement Concours de Pétanque Cayres a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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