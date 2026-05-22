Cayres

Concours de Pétanque

Domaine des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 13:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Concours de Pétanque challenge Philippe Mazet , amateur et familial

Concours ABC en doublette

Inscription à partir 13h30, début du challenge à 14h30.

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Domaine des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 57 30 88 mairie.cayres@wanadoo.fr

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English :

Pétanque competition challenge Philippe Mazet , for amateurs and families

ABC doublet competition

Registration from 1.30pm, start of the challenge at 2.30pm.

L’événement Concours de Pétanque Cayres a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire