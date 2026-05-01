Cayres

Cinéma film Juste une illusion

Salle des Volcans Cayres Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne. Il n’est déjà plus un enfant et il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité.

.

Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

It’s 1985, and Vincent, soon to be 13, lives in a middle-class Parisian suburb. He’s no longer a child and not yet an adult. We’re going to share his questions and doubts about identity.

L’événement Cinéma film Juste une illusion Cayres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire