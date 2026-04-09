Cinéma film Vivaldi et moi Cayres
Cinéma film Vivaldi et moi Cayres jeudi 11 juin 2026.
Cayres
Cinéma film Vivaldi et moi
Salle des Volcans Cayres Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 20:30:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Au XVIIIᵉ siècle, l’Ospedale della Pietà à Venise forme des orphelines musiciennes qui jouent cachées pour des mécènes. Cécilia, brillante violoniste, voit sa vie bouleversée par l’arrivée d’Antonio Vivaldi.
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Salle des Volcans Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
In 18th-century Venice, the Ospedale della Pietà trains orphaned musicians to play in secret for patrons of the arts. Cecilia, a brilliant violinist, sees her life turned upside down by the arrival of Antonio Vivaldi.
L’événement Cinéma film Vivaldi et moi Cayres a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire
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