Yoga & Pilates Paddle au Lac du Bouchet Cayres

Yoga & Pilates Paddle au Lac du Bouchet

Lac du Bouchet Cayres Haute-Loire

Tarif : 18 – 18 – 25 EUR

(tarif 25€ avec prêt de paddle)

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-31

2026-07-01

Dans le cadre enchanteur du Lac du Bouchet, venez découvrir le Yoga & le Pilates en paddle.

Scéances de 45 minutes accompagnée par des coachs diplômées.

Cours de 4 à 10 personnes.

Lac du Bouchet Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 46 53 18

English :

In the enchanting setting of Lac du Bouchet, come and discover Yoga & Pilates on a paddle.

45-minute sessions accompanied by qualified coaches.

Classes for 4 to 10 people.

