Yoga & Pilates Paddle au Lac du Bouchet Cayres
Lac du Bouchet Cayres Haute-Loire
Tarif : 18 – 18 – 25 EUR
(tarif 25€ avec prêt de paddle)
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-31
Dans le cadre enchanteur du Lac du Bouchet, venez découvrir le Yoga & le Pilates en paddle.
Scéances de 45 minutes accompagnée par des coachs diplômées.
Cours de 4 à 10 personnes.
Lac du Bouchet Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 14 46 53 18
English :
In the enchanting setting of Lac du Bouchet, come and discover Yoga & Pilates on a paddle.
45-minute sessions accompanied by qualified coaches.
Classes for 4 to 10 people.
