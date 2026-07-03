Cours de la Photographie, Jeu de paume, Paris
jeudi 4 novembre 2027 · Jeu de paume · Paris
Informations pratiques
Cours de la Photographie 4 novembre – 16 décembre 2027, certains jeudis Jeu de paume Paris
90 places dans la salle de cinéma / Places illimités en visio
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-11-04T18:30:00+01:00 – 2027-11-04T20:00:00+01:00
Fin : 2027-12-16T18:30:00+01:00 – 2027-12-16T20:00:00+01:00
De l’invention de la photographie aux images d’aujourd’hui
Session 2026-2027
Spécial « Bicentenaire de la Photographie » / La parole aux artistes
Les cycles de cours du Jeu de Paume ont pour objet l’étude des pratiques, des statuts et des usages de l’image du milieu du XIXe siècle à nos jours, dans une approche plurielle et transversale.
Pour ce programme exceptionnel dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie », le Jeu de Paume invite photographes et artistes à partager « leurs » histoires de la photographie.
Chacune et chacun des artistes propose deux séances thématiques autour de questions et de figures, des moments et de différents corpus choisis en lien avec leurs parcours et leurs projets.
Cycle #1 :
4 novembre : Omar Victor Diop
18 novembre : Omar Victor Diop
25 novembre : Gwenola Wagon
2 décembre : Gwenola Wagon
Cycle #2 :
9 décembre : Katia Kameli
16 décembre : Katia Kameli
6 janvier : Khalil Joreige et Joana Hadjithomas
13 janvier : Khalil Joreige et Joana Hadjithomas
Cycle #3 :
27 janvier : Clément Cogitore
3 février : Clément Cogitore
24 février : Agnès Geoffray
3 mars : Agnès Geoffray
Cycle #4 :
10 mars : Marina Gadonneix
17 mars : Marina Gadonneix
24 mars : Joan Fontcuberta
31 mars : Joan Fontcuberta
Cycle #5 :
21 avril : Bruno Serralongue
28 avril : Bruno Serralongue
12 mai : Karen Knorr
19 mai : Karen Knorr
Deux formules d’inscription :
Sur place : Rejoignez-nous dans notre auditorium. Nous disposons de 90 places et vous bénéficierez d’une projection sur grand écran de qualité 4K.
En ligne : Participez en direct grâce à un webinaire Zoom.
Peu importe votre mode d’inscription (sur place ou en ligne), vous recevrez les liens vers les replays des séances. Ces replays seront disponibles pendant toute la durée de chaque cycle ainsi que durant les quinze jours suivant la fin du cycle. Dans une démarche d’accessibilité, l’option de sous-titrage automatique peut être activée lors du visionnage des webinaires et des replays.
Deux options d’inscription :
À l’année
Par cycle(s)
Toutes les inscriptions se font en ligne via la billetterie du Jeu de Paume.
Si vous vous inscrivez en cours de cycle, vous recevrez également les liens vers les replays des séances passées, en plus de celui de la séance à venir.
Jeu de paume Place de la Concorde, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0147031250 https://jeudepaume.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jeudepaume.org/detail-cycle-activite/cycle-annuel-saison-2025-2026?_ga=2.211347665.570835100.1779436357-330029542.1779436357 »}, {« type »: « email », « value »: « cyclesdecours@jeudepaume.org »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)7 49 79 03 56 »}] https://jeudepaume.org/agenda/?type%5B%5D=cours-conferences
De l’invention de la photographie aux images d’aujourd’hui
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