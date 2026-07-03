Cours de la Photographie, Jeu de paume, Paris

Informations pratiques

Cours de la Photographie 4 novembre – 16 décembre 2027, certains jeudis Jeu de paume Paris

90 places dans la salle de cinéma / Places illimités en visio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-11-04T18:30:00+01:00 – 2027-11-04T20:00:00+01:00

Fin : 2027-12-16T18:30:00+01:00 – 2027-12-16T20:00:00+01:00

De l’invention de la photographie aux images d’aujourd’hui

Session 2026-2027

Spécial « Bicentenaire de la Photographie » / La parole aux artistes

Les cycles de cours du Jeu de Paume ont pour objet l’étude des pratiques, des statuts et des usages de l’image du milieu du XIXe siècle à nos jours, dans une approche plurielle et transversale.

Pour ce programme exceptionnel dans le cadre du « Bicentenaire de la Photographie », le Jeu de Paume invite photographes et artistes à partager « leurs » histoires de la photographie.

Chacune et chacun des artistes propose deux séances thématiques autour de questions et de figures, des moments et de différents corpus choisis en lien avec leurs parcours et leurs projets.

Cycle #1 :

4 novembre : Omar Victor Diop

18 novembre : Omar Victor Diop

25 novembre : Gwenola Wagon

2 décembre : Gwenola Wagon

Cycle #2 :

9 décembre : Katia Kameli

16 décembre : Katia Kameli

6 janvier : Khalil Joreige et Joana Hadjithomas

13 janvier : Khalil Joreige et Joana Hadjithomas

Cycle #3 :

27 janvier : Clément Cogitore

3 février : Clément Cogitore

24 février : Agnès Geoffray

3 mars : Agnès Geoffray

Cycle #4 :

10 mars : Marina Gadonneix

17 mars : Marina Gadonneix

24 mars : Joan Fontcuberta

31 mars : Joan Fontcuberta

Cycle #5 :

21 avril : Bruno Serralongue

28 avril : Bruno Serralongue

12 mai : Karen Knorr

19 mai : Karen Knorr

Deux formules d’inscription :

Sur place : Rejoignez-nous dans notre auditorium. Nous disposons de 90 places et vous bénéficierez d’une projection sur grand écran de qualité 4K.

En ligne : Participez en direct grâce à un webinaire Zoom.

Peu importe votre mode d’inscription (sur place ou en ligne), vous recevrez les liens vers les replays des séances. Ces replays seront disponibles pendant toute la durée de chaque cycle ainsi que durant les quinze jours suivant la fin du cycle. Dans une démarche d’accessibilité, l’option de sous-titrage automatique peut être activée lors du visionnage des webinaires et des replays.

Deux options d’inscription :

À l’année

Par cycle(s)

Toutes les inscriptions se font en ligne via la billetterie du Jeu de Paume.

Si vous vous inscrivez en cours de cycle, vous recevrez également les liens vers les replays des séances passées, en plus de celui de la séance à venir.

Jeu de paume Place de la Concorde, 75001 Paris, France Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France 0147031250 https://jeudepaume.org [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jeudepaume.org/detail-cycle-activite/cycle-annuel-saison-2025-2026?_ga=2.211347665.570835100.1779436357-330029542.1779436357 »}, {« type »: « email », « value »: « cyclesdecours@jeudepaume.org »}, {« type »: « phone », « value »: « +33 (0)7 49 79 03 56 »}] https://jeudepaume.org/agenda/?type%5B%5D=cours-conferences

De l’invention de la photographie aux images d’aujourd’hui

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