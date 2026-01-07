Cours de natation 6-12 ans Salle Omnisports Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Cours de natation 6-12 ans

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-21 14:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Venez apprendre à nager à Plouescat.

5 cours de natation apprendre à nager.

Nombre max 10 personnes.

À partir de 6 ans sur 1 semaine 5 séances.

Pré- requis être à l’aise dans l’eau, prêt à apprendre à nager.

Approche ludique et technique pour mieux appréhender le milieu aquatique apprentissage du déplacement dans l’eau et de l’immersion.

Tenue adaptée maillot de bain.

Piscine intérieur chauffée.

Cours du lundi au vendredi créneau de 9h à 9h30 et créneau de 14h à 14h30.

Lieu salle omnisports derrière la poste. .

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 25

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English :

L’événement Cours de natation 6-12 ans Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX