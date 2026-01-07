UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouescat

Cours de natation 6-12 ans Salle Omnisports Plouescat

lundi 6 juillet 2026 · Salle Omnisports · Plouescat

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Omnisports
Adresse
6 Rue de Verdun
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Cours de natation 6-12 ans

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-08-21 14:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Venez apprendre à nager à Plouescat.

5 cours de natation apprendre à nager.
Nombre max 10 personnes.
À partir de 6 ans sur 1 semaine 5 séances.
Pré- requis être à l’aise dans l’eau, prêt à apprendre à nager.
Approche ludique et technique pour mieux appréhender le milieu aquatique apprentissage du déplacement dans l’eau et de l’immersion.
Tenue adaptée maillot de bain.
Piscine intérieur chauffée.
Cours du lundi au vendredi créneau de 9h à 9h30 et créneau de 14h à 14h30.
Lieu salle omnisports derrière la poste.   .

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 25 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cours de natation 6-12 ans Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

À voir aussi à Plouescat (Finistère)