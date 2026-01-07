Cours de natation débutant 4-5 ans Salle Omnisports Plouescat

Informations pratiques

Plouescat

Cours de natation débutant 4-5 ans

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-08-21 10:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Venez apprendre à nager à Plouescat.

5 cours de natation débutant pour être à l’aise dans l’eau.

Nombre max 6 personnes.

À partir de 4 ans sur 1 semaine 5 séances.

Approche ludique et technique pour mieux appréhender le milieu aquatique rentrer dans l’eau, s’allonger, s’immerger, être capable de regagner le bord en cas de chute dans l’eau.

Tenue adaptée maillot de bain.

Piscine intérieur chauffée.

Cours du lundi au vendredi créneau de 9h30 à 10h et créneau de 10h à 10h30.

Lieu salle omnisports derrière la poste. .

Salle Omnisports 6 Rue de Verdun Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 25

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English :

L’événement Cours de natation débutant 4-5 ans Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX