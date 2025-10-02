COURS DE THEATRE ADULTES (perfectionnement) Le Hang’Art Rennes 2 octobre 2025 – 2 juillet 2026, les jeudis Sur inscription (par tél, mail ou en ligne) – Offre de lancement 300 € – Tous les jeudis d’octobre à juin de 20h à 22h.

Ces cours de Théâtre sont destinés à des personnes ayant déjà eu une pratique amateure désireuses de s’améliorer, progresser, évoluer. Le travail est élaboré selon les besoins et le niveau de chacun

**Ces cours de Théâtre** sont destinés à des **personnes ayant déjà eu une pratique amateur** mais qui désirent s’améliorer, progresser, évoluer.

Travailler sur la technique vocale, respiration et souffle.

Travailler sur des textes classiques, contemporains, comédies ou tragédies, la poésie

Travailler sur l’intensité plutôt que l’exubérance, la sincérité .

Travailler sur l’improvisation pour mieux posséder son personnage, la situation, le ressort dramatique, les enjeux d’une scène.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-02T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-02T22:00:00.000+02:00

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0777992752 contact@laplomberieducanal.com https://la-plomberie-du-canal.assoconnect.com/collect/description/581858-s-cours-theatre-adultes-prefectionnement-rentree-2025-2026

Le Hang’Art 44 Canal Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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