Informations pratiques

Brommat

Cours de yoga

Brommat Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-04

A Natura, Espace détente et loisirs, venez profiter d’un cours de yoga postures, souffle et mental. Pratique lente, douce et profonde.

Tous les mardis en août. 15 .

Brommat 12600 Aveyron Occitanie

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English :

At Natura, a space for relaxation and recreation, come enjoy a yoga class: postures, breathing, and mindfulness. A slow, gentle, and deep practice.

L’événement Cours de yoga Brommat a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)