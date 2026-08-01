Cours de yoga Brommat
mardi 4 août 2026 · Brommat
Informations pratiques
Brommat
Cours de yoga
Brommat Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-04
fin : 2026-08-25
Date(s) :
2026-08-04
A Natura, Espace détente et loisirs, venez profiter d’un cours de yoga postures, souffle et mental. Pratique lente, douce et profonde.
Tous les mardis en août. 15 .
Brommat 12600 Aveyron Occitanie
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English :
At Natura, a space for relaxation and recreation, come enjoy a yoga class: postures, breathing, and mindfulness. A slow, gentle, and deep practice.
L’événement Cours de yoga Brommat a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)