Cours de Yoga Détox Émotionnelle Happy Center Dole

Dole

Cours de Yoga Détox Émotionnelle

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole Jura

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:15:00

fin : 2026-09-12 15:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Libérez ce qui pèse sur votre cœur et votre corps

Vous sentez-vous parfois…

? Submergé(e) par des émotions qui tournent en boucle (colère, tristesse, anxiété) ?

? Lourd(e), comme si votre corps gardait des tensions inexplicables ?

? Épuisé(e) par des pensées qui vous empêchent d’avancer ?

Ce cours est votre pause reset une séance pour déposer les charges émotionnelles et retrouver énergie, légèreté et clarté mentale.

Comment ça marche ?

Un mélange unique de

– Postures de torsions vertébrales (détox profonde physique/mentale/émotionnelle)

– Mélangées à des ouvertures de hanches (siège des émotions refoulées peur, tristesse, colère) pour rééquilibrer et libérer.

-Pranayamas (techniques de Respirations)

? Pour expulser le stress comme une toxine, et inviter l’apaisement à circuler.

-Méditation dépose-valises

? Un temps pour poser tout ce qui pèse les pensées parasites, les bagages émotionnels…

? Comme déposer un sac trop lourd après un long voyage.

-Visualisation pour la relaxation finale (pour laisser couler ce qui n’a plus sa place)

Comme un printemps intérieur vous repartirez avec l’esprit plus léger et le corps détendu.

Pourquoi ça marche ?

La science le confirme

Le corps stocke les émotions (mâchoires serrées = colère refoulée, épaules tendues = stress, etc.).

Le yoga active le système nerveux parasympathique (celui qui calme l’anxiété et favorise la digestion… émotionnelle !).

‘J’ai enfin pu pleurer et me sentir libérée’ un retour fréquent après ce cours.

Et si aujourd’hui était le jour où vous posiez enfin ces émotions qui vous épuisent ?

Public Accessible à tous (débutants acceptés).

Matériel Tenue souple conseillée, tout le matériel est sur place.

Confort parking privé et établissement de 125m2 climatisé

Places limités, réservations obligatoires sur notre site internet .

Happy Center 2 Rue Stephen Pichon Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cours de Yoga Détox Émotionnelle

L’événement Cours de Yoga Détox Émotionnelle Dole a été mis à jour le 2026-05-06 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE