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Cours de Yoga McArthurGlen Paris-Giverny Douains

dimanche 5 juillet 2026 · McArthurGlen Paris-Giverny · Douains

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
McArthurGlen Paris-Giverny
Adresse
1 avenue du 13ème Dragon
Ville
27120 Douains
Département
Eure
Tarif

Douains

Cours de Yoga

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Cet été, égayez vos dimanches avec des séances de yoga gratuites chez McArthurGlen Paris-Giverny ! Rejoignez-nous pour un cours revitalisant en plein air conçu pour réveiller votre corps et calmer votre esprit, parfait avant une journée de shopping et de plaisir.

Aucune réservation n’est requise. Il suffit d’apporter votre tapis de yoga, de vous présenter et de partager ce moment de bien-être.   .

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie  

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English : Cours de Yoga

L’événement Cours de Yoga Douains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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