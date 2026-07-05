Cours de Yoga McArthurGlen Paris-Giverny Douains
dimanche 5 juillet 2026 · McArthurGlen Paris-Giverny · Douains
Informations pratiques
Douains
Cours de Yoga
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:30:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26
Cet été, égayez vos dimanches avec des séances de yoga gratuites chez McArthurGlen Paris-Giverny ! Rejoignez-nous pour un cours revitalisant en plein air conçu pour réveiller votre corps et calmer votre esprit, parfait avant une journée de shopping et de plaisir.
Aucune réservation n’est requise. Il suffit d’apporter votre tapis de yoga, de vous présenter et de partager ce moment de bien-être. .
McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cours de Yoga
L’événement Cours de Yoga Douains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Douains (Eure)
- Atelier Plumasserie Maison des Métiers d’Art Douains 11 juillet 2026
- Atelier Arbre en bande dessinée ou papier poésie Maison des Métiers d’Art Douains 19 juillet 2026
- Atelier Impression végétale sur tissu ancien Maison des Métiers d’Art Douains 26 juillet 2026
- Atelier Gravure à la pointe-sèche Maison des Métiers d’Art Douains 1 août 2026
- Atelier Aquarelle Chinoise Maison des Métiers d’Art Douains 8 août 2026