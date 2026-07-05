Cours de Yoga McArthurGlen Paris-Giverny Douains

Informations pratiques

Douains

Cours de Yoga

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26

Cet été, égayez vos dimanches avec des séances de yoga gratuites chez McArthurGlen Paris-Giverny ! Rejoignez-nous pour un cours revitalisant en plein air conçu pour réveiller votre corps et calmer votre esprit, parfait avant une journée de shopping et de plaisir.

Aucune réservation n’est requise. Il suffit d’apporter votre tapis de yoga, de vous présenter et de partager ce moment de bien-être. .

McArthurGlen Paris-Giverny 1 avenue du 13ème Dragon Douains 27120 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cours de Yoga

L’événement Cours de Yoga Douains a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération