Cours de yoga en été Place de l’Ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas lundi 6 juillet 2026.

Cherveix-Cubas

Cours de yoga en été

Place de l’Ordre de Fontevrault L’Arbre bleu Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-07-06

Tous les lundis et vendredis pendant l’été / 18h Yoga sur chaise 19h15 Hatha yoga. .

Place de l’Ordre de Fontevrault L’Arbre bleu Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 61 37 44

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English : Cours de yoga en été

L’événement Cours de yoga en été Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère