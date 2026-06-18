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Cours de yoga en été Place de l’Ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas

Cours de yoga en été Place de l’Ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas

Cours de yoga en été Place de l’Ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Place de l'Ordre de Fontevrault

Adresse : L'Arbre bleu

Ville : 24390 Cherveix-Cubas

Département : Dordogne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cherveix-Cubas

Cours de yoga en été

Place de l’Ordre de Fontevrault L’Arbre bleu Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-06

Tous les lundis et vendredis pendant l’été / 18h Yoga sur chaise 19h15 Hatha yoga.   .

Place de l’Ordre de Fontevrault L’Arbre bleu Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 61 37 44 

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English : Cours de yoga en été

L’événement Cours de yoga en été Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère

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