Cours de yoga en été Place de l’Ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas
Cours de yoga en été Place de l’Ordre de Fontevrault Cherveix-Cubas lundi 6 juillet 2026.
Cherveix-Cubas
Cours de yoga en été
Place de l’Ordre de Fontevrault L’Arbre bleu Cherveix-Cubas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-06
Tous les lundis et vendredis pendant l’été / 18h Yoga sur chaise 19h15 Hatha yoga. .
Place de l’Ordre de Fontevrault L’Arbre bleu Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 61 37 44
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cours de yoga en été
L’événement Cours de yoga en été Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-18 par Isle-Auvézère
À voir aussi à Cherveix-Cubas (Dordogne)
- Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas 5 juillet 2026
- L’Été au Clupeau atelier Didgeridoo Camping le Clupeau Cherveix-Cubas 12 juillet 2026
- Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas 12 juillet 2026
- L’anniversaire du Clupeau Camping le Clupeau Cherveix-Cubas 23 juillet 2026
- Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas 26 juillet 2026