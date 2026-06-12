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L’anniversaire du Clupeau Camping le Clupeau Cherveix-Cubas

L’anniversaire du Clupeau Camping le Clupeau Cherveix-Cubas

L’anniversaire du Clupeau Camping le Clupeau Cherveix-Cubas jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Camping le Clupeau

Adresse : 451 route de Génis

Ville : 24390 Cherveix-Cubas

Département : Dordogne

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Cherveix-Cubas

L’anniversaire du Clupeau

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00

Date(s) :
2026-07-23

Marché artisanal et local, pizzas au feu de bois avec Hokian et soufflage de bougies…
Venez fêter l’anniversaire avec nous. Marché artisanal et local, pizzas au feu de bois avec Hokian et soufflage de bougies…   .

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 80 88  campingleclupeau24@gmail.com

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English : L’anniversaire du Clupeau

A market featuring local artisanal products, wood-fired pizzas with Hokian, and a candle-blowing activity…

L’événement L’anniversaire du Clupeau Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère

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