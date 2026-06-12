L’anniversaire du Clupeau Camping le Clupeau Cherveix-Cubas
L’anniversaire du Clupeau Camping le Clupeau Cherveix-Cubas jeudi 23 juillet 2026.
Cherveix-Cubas
L’anniversaire du Clupeau
Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 22:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Marché artisanal et local, pizzas au feu de bois avec Hokian et soufflage de bougies…
Venez fêter l’anniversaire avec nous. Marché artisanal et local, pizzas au feu de bois avec Hokian et soufflage de bougies… .
Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 80 88 campingleclupeau24@gmail.com
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English : L’anniversaire du Clupeau
A market featuring local artisanal products, wood-fired pizzas with Hokian, and a candle-blowing activity…
L’événement L’anniversaire du Clupeau Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère
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