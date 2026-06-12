L’Été au Clupeau atelier Didgeridoo Camping le Clupeau Cherveix-Cubas dimanche 12 juillet 2026.

Cherveix-Cubas

L’Été au Clupeau atelier Didgeridoo

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Atelier d’initiation au Didgeridoo avec l’association Takasouffler.

Atelier d’initiation au Didgeridoo avec l’association Takasouffler. .

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 80 88 campingleclupeau24@gmail.com

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English : L’Été au Clupeau atelier Didgeridoo

Introductory Didgeridoo Workshop with the Takasouffler Association.

L’événement L’Été au Clupeau atelier Didgeridoo Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère