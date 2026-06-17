Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas

Cherveix-Cubas

Pause gourmande

La table d’Aline 300 route des Templiers Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 12:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Repas traiteur au jardin du temple de l’eau.

Sur réservation. .

La table d’Aline 300 route des Templiers Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 48 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Pause gourmande

L’événement Pause gourmande Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère