Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas
Pause gourmande La table d’Aline Cherveix-Cubas dimanche 26 juillet 2026.
Cherveix-Cubas
Pause gourmande
La table d’Aline 300 route des Templiers Cherveix-Cubas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 12:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Repas traiteur au jardin du temple de l’eau.
Sur réservation. .
La table d’Aline 300 route des Templiers Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 48 91
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English : Pause gourmande
L’événement Pause gourmande Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-17 par Isle-Auvézère
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