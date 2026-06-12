L’Été au Clupeau apéro musical les pieds dans l’eau Camping le Clupeau Cherveix-Cubas samedi 1 août 2026.

Cherveix-Cubas

L’Été au Clupeau apéro musical les pieds dans l’eau

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Avec DJ Kordof (jungle/ drum & bass).

Avec DJ Kordof (jungle/ drum & bass). .

Camping le Clupeau 451 route de Génis Cherveix-Cubas 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 29 80 88 campingleclupeau24@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Été au Clupeau apéro musical les pieds dans l’eau

Featuring DJ Kordof (jungle/drum & bass).

L’événement L’Été au Clupeau apéro musical les pieds dans l’eau Cherveix-Cubas a été mis à jour le 2026-06-12 par Isle-Auvézère