Cours de yoga plein air Camping les Myrtilles Saint-Nicolas-des-Biefs

Informations pratiques

Saint-Nicolas-des-Biefs

Cours de yoga plein air

Camping les Myrtilles 90 route de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:30:00

fin : 2026-08-18 10:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Cours de yoga plein air au coeur de la belle Montagne bourbonnaise. Profitez d’un moment de détente les mardis matins au Camping Les myrtilles.

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Camping les Myrtilles 90 route de la Verrerie Saint-Nicolas-des-Biefs 03250 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 06 14 56 coline.andre@gmail.com

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English :

Outdoor yoga classes in the heart of the beautiful Bourbonnais Mountains. Enjoy a moment of relaxation on Tuesday mornings at Camping Les Myrtilles.

L’événement Cours de yoga plein air Saint-Nicolas-des-Biefs a été mis à jour le 2026-08-13 par Vichy Destinations