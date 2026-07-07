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AGENDA · Villemagne-l'Argentière

COURS DE YOGA Villemagne-l’Argentière

mardi 7 juillet 2026 · Villemagne-l'Argentière

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Ville
34600 Villemagne-l'Argentière
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Villemagne-l’Argentière

COURS DE YOGA

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Cours de yoga avec l’association Dharma
Tous les mardis de 14h 30 à 16h à la salle Maison Roger à Villemagne l’Argentière
12€/pers et 10€/adhérent
Information au 06 81 57 08 04
Cours de yoga avec l’association Dharma
Tous les mardis de 14h 30 à 16h à la salle Maison Roger à Villemagne l’Argentière
12€/pers et 10€/adhérent
Information au 06 81 57 08 04   .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 81 57 08 04 

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English : COURS DE YOGA

Yoga Classes with the Dharma Association
Every Tuesday from 2:30 p.m. to 4:00 p.m. at the “Maison Roger” hall in Villemagne l’Argentière
12?/person and 10?/member
For more information, call 06 81 57 08 04

L’événement COURS DE YOGA Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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