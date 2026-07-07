Informations pratiques

Villemagne-l’Argentière

COURS DE YOGA

Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Cours de yoga avec l’association Dharma

Tous les mardis de 14h 30 à 16h à la salle Maison Roger à Villemagne l’Argentière

12€/pers et 10€/adhérent

Information au 06 81 57 08 04

Cours de yoga avec l’association Dharma

Tous les mardis de 14h 30 à 16h à la salle Maison Roger à Villemagne l’Argentière

12€/pers et 10€/adhérent

Information au 06 81 57 08 04 .

Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 81 57 08 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : COURS DE YOGA

Yoga Classes with the Dharma Association

Every Tuesday from 2:30 p.m. to 4:00 p.m. at the “Maison Roger” hall in Villemagne l’Argentière

12?/person and 10?/member

For more information, call 06 81 57 08 04

L’événement COURS DE YOGA Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB