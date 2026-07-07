COURS DE YOGA Villemagne-l’Argentière
mardi 7 juillet 2026 · Villemagne-l'Argentière
Informations pratiques
Villemagne-l’Argentière
COURS DE YOGA
Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Cours de yoga avec l’association Dharma
Tous les mardis de 14h 30 à 16h à la salle Maison Roger à Villemagne l’Argentière
12€/pers et 10€/adhérent
Information au 06 81 57 08 04
Cours de yoga avec l’association Dharma
Tous les mardis de 14h 30 à 16h à la salle Maison Roger à Villemagne l’Argentière
12€/pers et 10€/adhérent
Information au 06 81 57 08 04 .
Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 81 57 08 04
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English : COURS DE YOGA
Yoga Classes with the Dharma Association
Every Tuesday from 2:30 p.m. to 4:00 p.m. at the “Maison Roger” hall in Villemagne l’Argentière
12?/person and 10?/member
For more information, call 06 81 57 08 04
L’événement COURS DE YOGA Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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