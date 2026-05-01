ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière
ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière vendredi 10 juillet 2026.
Villemagne-l’Argentière
ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Atelier créatif avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54
Atelier créatif avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 ludo.asso34@gmail.com
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English :
Creative workshop on the theme Our Heroes, Big and Small Partir en Livre Festival
Villemagne l’Argentière, next to the school
For more information, call 06 26 20 22 54
L’événement ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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