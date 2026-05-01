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ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière

ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : rue du Mail

Ville : 34600 Villemagne-l'Argentière

Département : Hérault

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Tarif :

Villemagne-l’Argentière

ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10

Date(s) :
2026-07-10

Atelier créatif avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54
Atelier créatif avec pour thème nos petits et grands héros festival partir en livre
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54   .

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54  ludo.asso34@gmail.com

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English :

Creative workshop on the theme Our Heroes, Big and Small Partir en Livre Festival
Villemagne l’Argentière, next to the school
For more information, call 06 26 20 22 54

L’événement ATELIER CRÉATIF AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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