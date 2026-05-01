Villemagne-l’Argentière

CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE

rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Atelier Club nature pour les + de 6 ans, 5€

Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Information au 06 26 20 22 54

Atelier Club nature pour les + de 6 ans, 5€

Villemagne l’Argentière à côté de l’école

Information au 06 26 20 22 54 .

rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 ludo.asso34@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE

Nature Club Workshop for children ages 6 and up, €5

Villemagne l’Argentière, next to the school

For more information, call 06 26 20 22 54

L’événement CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB