CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière
CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière mercredi 1 juillet 2026.
Villemagne-l’Argentière
CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE
rue du Mail Villemagne-l’Argentière Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Atelier Club nature pour les + de 6 ans, 5€
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54
Atelier Club nature pour les + de 6 ans, 5€
Villemagne l’Argentière à côté de l’école
Information au 06 26 20 22 54 .
rue du Mail Villemagne-l’Argentière 34600 Hérault Occitanie +33 6 26 20 22 54 ludo.asso34@gmail.com
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English : CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE
Nature Club Workshop for children ages 6 and up, €5
Villemagne l’Argentière, next to the school
For more information, call 06 26 20 22 54
L’événement CLUB NATURE AVEC LA LUDOTHEQUE Villemagne-l’Argentière a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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