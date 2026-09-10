Cours d’espagnol Ibérica Seclin Lille Hauts de France, Ibérica Centre de Culture Art et Danse, Lille

Informations pratiques

Cours d’espagnol Ibérica Seclin Lille Hauts de France 12 septembre 2026 – 22 mai 2027, certains samedis Ibérica Centre de Culture Art et Danse Nord

Tarifs : Cotisation 15€ + 220€ l’année (comptant ou en 3 fois)* – COURS D’ESSAI GRATUIT. Inscription obligatoire via le lien HelloAsso

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T09:00:00+02:00 – 2026-09-12T13:00:00+02:00

Fin : 2027-05-22T09:00:00+02:00 – 2027-05-22T13:00:00+02:00

Ibérica vous propose des cours d’Espagnol Castillan par un professeur diplômé et expérimenté.

Les cours de langues d’IBÉRICA ont lieu à la PEÑA SEDE IBÉRICA de SECLIN (LILLE). Ils permettent d’acquérir les notions essentielles de conversation.

Fréquence : Par quinzaine, séance de 2 heures, les samedis.

9h-11h : NON DÉBUTANTS (notion de bases acquises 1 de pratique minimum).

11h-13h : DÉBUTANTS (si 6 inscrits minimum sinon cours fusionné avec cours NON DEB 9h-11h).

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE POSSIBLE EN DÉBUT D’ANNÉE (si cours fusionné) : 9h-11h.

Tarif : Cotisation 15€ + 220€ l’année (comptant ou en 3 fois)*

COURS D’ESSAI (2H) : 15€ (récupérable si inscription à l’année)

Dates 2026-27 :

12,26/09 ; 10/10 ; 07,21/11 ; 05,19/12 ; 16,30/01 ; 13/02 ; 13,27/03 ; 10/04 ; 08,22/05

Les cours s’adressent à un public adulte – adolescents et enfants de + de 10 ans – Il n’y a pas de cours spécifique enfants.

INSCRIPTION ESPAGNOL ICI (HelloAsso) : https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-espagnol-2026-2027

NB : Décochez le don spécifique à HELLO ASSO lors de l’inscription (il ne s’agit pas d’un don à IBÉRICA).

L’ouverture d’un cours DÉBUTANTS (sans aucune connaissance préalable ) est conditionnée par 6 inscriptions minimum.

IBERICA

Ibérica, centre de Culture Art et Danse basé dans des Hauts de France propose des événements dans toute la région et à 10km de Lille dans sa Peña Sede Ibérica de Seclin. Véritable lieu typique qui respire l’Espagne et le Portugal réunis, unique dans la région. Au programme : Stage cours de danse Flamenco folklore Salsa Oriental, Cours de langues Portugais Espagnol, Conférences Expositions, Repas Spectacles Flamenco Fado Espagnol et Portugais. Retrouvez la véritable ambiance Ibérique aux sons des guitares Flamenca avec une équipe de personnes passionnées et surtout compétentes composées d’Artistes professionnels, de professeurs, de natifs et hispano & Luso Descendants ! Culture, dépaysement, passion, amitiés sont systématiquement présents aux rendez-vous de Ibérica !

PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Site : https://iberica.info/

Contact : iberica@live.fr

Facebook : https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel

Ibérica Centre de Culture Art et Danse 160 rue des martyrs de la résistance 59113 Seclin Lille 59113 Nord Hauts-de-France 07 89 82 65 77 https://iberica.info/ https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-espagnol-2026-2027 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/iberica/adhesions/cours-espagnol-2026-2027 »}, {« link »: « https://iberica.info/ »}, {« link »: « mailto:iberica@live.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Ibericacentreculturel »}] PEÑA SEDE IBÉRICA, 160 arrière, rue des Martyrs de la résistance, allée des Jardins. Seclin.

ACCES : entrez dans le GPS (154 rue des Martyrs de la résistance 59113 SECLIN – Empruntez l’allée (A PIED – Véhicules interdits) à droite du n°154 – Au fond à gauche > 3ème bâtiment sur la gauche.

Ibérica vous propose des cours d’Espagnol Castillan par professeur diplômé & expérimenté.

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