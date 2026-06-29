Cours du Lac du Causse Taï-chi Plage du Moulin Lissac-sur-Couze
Cours du Lac du Causse Taï-chi Plage du Moulin Lissac-sur-Couze dimanche 19 juillet 2026.
Lissac-sur-Couze
Cours du Lac du Causse Taï-chi
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 19:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23
Séances de Tai-Chi, par Tai-Chi Chuan Style Yang Corrèze , tous les dimanches, du 16 juillet au 23 août, à partir de 19h00, sur la Plage du Moulin !
Gratuit et sans inscription ! .
Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80
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English : Cours du Lac du Causse Taï-chi
L’événement Cours du Lac du Causse Taï-chi Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme
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