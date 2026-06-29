Cours du Lac du Causse Taï-chi Plage du Moulin Lissac-sur-Couze dimanche 19 juillet 2026.

Lissac-sur-Couze

Cours du Lac du Causse Taï-chi

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 19:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23

Séances de Tai-Chi, par Tai-Chi Chuan Style Yang Corrèze , tous les dimanches, du 16 juillet au 23 août, à partir de 19h00, sur la Plage du Moulin !

Gratuit et sans inscription ! .

Plage du Moulin Lac du Causse Lissac-sur-Couze 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 24 08 80

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L’événement Cours du Lac du Causse Taï-chi Lissac-sur-Couze a été mis à jour le 2026-06-22 par Brive Tourisme