Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – Sessions d’automne 16h30, Parc Chuit, Lancy
mardi 8 septembre 2026 · Parc Chuit · Lancy
Informations pratiques
Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – Sessions d’automne 16h30 8 septembre – 13 octobre, les mardis Parc Chuit
90.- pour le cycle d’automne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T16:30:00+02:00 – 2026-09-08T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-13T16:30:00+02:00 – 2026-10-13T17:30:00+02:00
Places limitées, inscriptions nécessaires, chaussons d’escalade prêtés
Plus d’informations
Cette activité est inclusive: Si votre enfant a besoin d’un aménagement ou d’un accompagnement particulier, merci de nous contacter avant l’inscription. Ainsi, nous pourrons vérifier ensemble les possibilités d’accueil et mettre en place les ajustements nécessaires.
Parc Chuit Chemin des Erables 17-19, 1213 Petit-Lancy Lancy 1212 Petit-Lancy Genève [{« type »: « email », « value »: « association+chuit@tchili.ch »}, {« type »: « phone », « value »: « +41782327478 »}, {« type »: « link », « value »: « https://tchili.ch/chuitud83dude01 »}] [{« link »: « https://book.tchili.ch/en/activity/theme-based-climbing-classes-at-the-park-chuit-autumn-2026/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/en/series/theme-based-games-climbing-courses-for-5-to-10-years-old-at-the-parc-chuit-tuesdays-4-30-pm-2026/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/activity/cours-grimpe-jeux-escalade-a-theme-pour-les-beaux-jours-au-parc-chuit-automne-2026-lancy/ »}, {« link »: « https://book.tchili.ch/fr/series/jeux-escalade-a-themes-parc-chuit-enfant-5-a-10-ans-mardis-16h30-2026/ »}]
Les cours « Jeux-Escalade à Thèmes » ont pour but d’initier à l’escalade, de permettre de progresser en bloc de manière ludique et proposent d’apprendre par le jeu en bougeant et en s’amusant!
©KB, Tchili Easy Learning
À voir aussi à Lancy
- Cours Jeux-Escalade à Thèmes pour les 5-10 ans au parc Chuit – sessions d’automne, Parc Chuit, Lancy 1 septembre 2026
- Atelier informatique, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 22 septembre 2026
- Né pour lire, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 26 septembre 2026
- Égypte ancienne, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 2 octobre 2026
- Les secrets d’un terrifiant géant, Bibliothèque municipale de Lancy, Lancy 9 octobre 2026